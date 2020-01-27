هذا المحتوى تم نشره يوم 27 يناير, 2020 01:48 م

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن يوم 24 يناير كانون الثاني 2020. تصوير: جوناثان إرنست - رويترز

من ستيف هولاند ودان وليامز

واشنطن (رويترز) - من المتوقع أن يطلع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زعماء إسرائيل يوم الاثنين على تفاصيل خطته للسلام في الشرق الأوسط في الوقت الذي ندد بها مسؤولون فلسطينيون بوصفها "خطة لتصفية القضية الفلسطينية".

ويلتقي ترامب بشكل منفصل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزعيم المعارضة بيني جانتس في واشنطن بخصوص خطته التي طال تأجيلها والتي ظلت طي السرية.

ويخشى الفلسطينيون أن تبدد الخطة آمالهم في إقامة دولة مستقلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة. ويقول الزعماء الفلسطينيون إنهم لم يتلقوا دعوة لزيارة واشنطن وإن أي خطة سلام لا يمكن أن تنجح بدونهم.

وقبيل الاجتماعات الأمريكية الإسرائيلية، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إن ترامب ونتنياهو يستخدمان الخطة لصرف الانتباه عن مشاكلهما الداخلية.

ووجه مجلس النواب الأمريكي اتهامات لترامب الشهر الماضي وبدأ مجلس الشيوخ محاكمته بتهمة إساءة استغلال السلطة. ويواجه نتنياهو تهم فساد مع اقتراب انتخابات في الثاني من مارس آذار هي الثالثة التي يخوضها في أقل من عام. وينفي الاثنان ارتكاب أي مخالفات.

وقال اشتية يوم الاثنين في اجتماع وزاري في رام الله بالضفة الغربية المحتلة "هذه الخطة لحماية ترامب من العزل وحماية نتنياهو من السجن، ليست خطة للسلام في الشرق الأوسط، بل خطة سلامة الذات لأصحابها".

وأضاف "هذه الخطة... ما هي إلا خطة لتصفية القضية الفلسطينية ونحن نرفضها ونطالب المجتمع الدولي أن لا يكون شريكا فيها لأنها تتعارض مع أبجديات القانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف".

* اجتماعات واشنطن

تأتي خطة ترامب، التي مهندسها الرئيسي صهره جاريد كوشنر، عقب سلسلة طويلة من المساعي لتسوية إحدى أشد المشكلات استعصاء على الحل في العالم.

كانت محادثات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين قد انهارت في عام 2014. وتدعم الأمم المتحدة ومعظم الدول في أنحاء العالم مخططا لحل يقوم على وجود دولتين باعتبار ذلك الأساس لكل خطة سلام منذ عقود.

كان ترامب يأمل في الكشف عن خطته في العام الماضي غير أنه اضطر للتأجيل بعدما أخفق نتنياهو مرتين في تشكيل ائتلاف حاكم بعد انتخابات غير حاسمة.

وبعد اجتماعه اليوم مع نتنياهو وجانتس سيدلي ترامب يوم الثلاثاء بتصريحات مع نتنياهو في البيت الأبيض حيث من المرجح أن يكشف الرئيس تفاصيل خطته.

لكن من غير المؤكد ما إذا كانت الخطة ستحرك الجهود المتعثرة منذ فترة طويلة والرامية لعقد محادثات بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

ويرفض الفلسطينيون الحوار مع إدارة ترامب ونددوا بالمرحلة الأولى من الخطة والتي تمثلت في خطة انعاش اقتصادي بقيمة 50 مليار دولار تم الإعلان عنها في يونيو حزيران الماضي.

ويأمل البيت الأبيض في الحصول على بعض القوة الدافعة إذ تمكن ترامب من الحصول على تأييد نتنياهو وجانتس للخطة. وقال مسؤول في البيت الأبيض إن ترامب يريد ضمان دعمهما للخطة قبل إعلانها.

كان جانتس، المنافس السياسي الرئيسي لنتنياهو، قد سحب الأسبوع الماضي اعتراضه على نشر الخطة قبل انتخابات إسرائيل في مارس آذار.

وقال لدى وصوله إلى واشنطن يوم الأحد "إنني أتطلع إلى مقابلة الرئيس- رئيس يكن أقصى درجات الود لدولة إسرائيل- بشأن قضية ذات أهمية شديدة لدولة إسرائيل ولها تداعيات وطنية واستراتيجية وأمنية".

لكن مسؤولا أمريكيا قال إن ترامب المشغول بانتخابات الرئاسة المقررة في نوفمبر تشرين الثاني لا يسعه الانتظار لشهور حتى تختار إسرائيل رئيس وزرائها القادم.

* وسيط نزيه

ووصف الفلسطينيون خطة ترامب بأنها غير قابلة للنجاح حتى قبل نشرها.

وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إنه لم يعد بالإمكان اعتبار واشنطن وسيطا نزيها متهما إياها بالتحيز لإسرائيل. جاء ذلك عقب سلسلة من القرارات التي أصدرها ترامب والتي رحبت بها إسرائيل لكنها أغضبت الفلسطينيين.

من بين تلك القرارات الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس وتقليص المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.

وتخشى مصادر فلسطينية وعربية اطلعت على المسودة أنها تسعى لرشوة الفلسطينيين لقبول الاحتلال الإسرائيلي فيما قد يمهد لضم إسرائيل لنحو نصف الضفة الغربية بما في ذلك معظم غور الأردن.

ومن بين العقبات في طريق التسوية السلمية توسع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة وصعود حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى السلطة في قطاع غزة. وتعهدت الحركة رسميا بتدمير إسرائيل.

كانت إدارة ترامب قد تخلت في نوفمبر تشرين الثاني عن سياسة أمريكية قائمة منذ عقود عندما أعلن وزير الخارجية مايك بومبيو أن واشنطن لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية على أراضي الضفة الغربية تتعارض مع القانون الدولي.

ويعتبر الفلسطينيون وغالبية المجتمع الدولي المستوطنات غير قانونية. وترفض إسرائيل ذلك.

(شارك في التغطية ستيف علي صوافطة في رام الله وستيفن فاريل في القدس - إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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