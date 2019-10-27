هذا المحتوى تم نشره يوم 27 أكتوبر, 2019 02:51 م

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلقي بيانا بالبيت الأبيض في واشنطن يوم الأحد. تصوير: جوشوا روبرتس - رويترز.

من ستيف هولاند

واشنطن (رويترز) - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد مقتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي خلال غارة قادتها القوات الأمريكية خلال الليل في سوريا.

وتحت زعامة البغدادي المولود في العراق، سيطر التنظيم المتشدد على مساحات من سوريا والعراق في يوم من الأيام ونفذ هجمات بشعة على أقليات دينية وهجمات في أنحاء مختلفة من العالم.

ويمثل مقتل البغدادي مكسبا مهما لترامب بعد أسابيع من قراره المفاجئ سحب القوات الأمريكية من سوريا الأمر الذي أثار انتقادات حادة، بعضها من زملائه في الحزب الجمهوري، ومخاوف من أن يؤدي القرار إلى عودة التنظيم المتشدد.

وقال ترامب في كلمة بالبيت الأبيض "السفاح الذي حاول كثيرا ترويع الآخرين قضى لحظاته الأخيرة في قلق وخوف وذعر مطبق خشية أن تنقض عليه القوات الأمريكية".

وأضاف أن البغدادي قُتل بعد أن هرب إلى نفق مسدود.

وقال "وصل إلى نهاية النفق بينما كانت كلابنا تلاحقه. فجر سترته فقتل نفسه وأطفاله الثلاثة. شوهت الانفجارات جثته. وانهار النفق فوقه".

(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)

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