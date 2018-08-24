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هذا المحتوى تم نشره يوم 24 أغسطس, 2018 10:17 م 24 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 22:17

واشنطن (رويترز) - قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية يوم الجمعة إن الرئيس دونالد ترامب أمر الوزارة بإعادة توجيه أكثر من 200 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية كانت مخصصة لمشروعات في الضفة الغربية وغزة إلى برامج في مناطق أخرى.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه "قمنا بمراجعة للمساعدة الأمريكية للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة لضمان أن هذه الأموال تُنفق بما يتسق مع المصالح القومية الأمريكية وتوفير قيمة لدافع الضرائب الأمريكي".

وأضاف "نتيجة لتلك المراجعة وبتوجيه من الرئيس، سنعيد توجيه أكثر من 200 مليون دولار من أموال الدعم الاقتصادي للسنة المالية 2017 والتي كانت مخصصة لبرامج في غزة والضفة الغربية. ستخصص هذه الأموال الآن إلى مشاريع لها أولوية قصوى في أماكن أخرى".

وأضاف المسؤول أن القرار وضع في الحسبان "التحديات التي يواجهها المجتمع الدولي فيما يتعلق بتقديم المساعدات لغزة حيث تعرض سيطرة (حركة) حماس حياة مواطني غزة للخطر وتؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني والاقتصادي المتردي بالفعل".

ولم يحدد المسؤول البرامج التي ستخصص لها المساعدات.

وحذرت وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) والفلسطينيون من أن تقليص المساعدات سيؤدي إلى تفاقم المصاعب في قطاع غزة الذي تفرض عليه إسرائيل حصارا، فضلا عن قيود مصرية، بهدف عزل حماس.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون لرويترز هذا الأسبوع إن الأونروا، التي تقدم المساعدة للاجئين الفلسطينيين "آلية فاشلة" تنتهك القانون الدولي بشأن وضع اللاجئين.

وأضاف قائلا "أعتقد أننا تأخرنا كثيرا في اتخاذ خطوات لتقليص التمويل" مضيفا أن "جزءا كبيرا من نفقات الأونروا يخصص لتكريس وضع اللاجئين للشعب الفلسطيني".

(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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رويترز