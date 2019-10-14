هذا المحتوى تم نشره يوم 15 أكتوبر, 2019 01:32 ص

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث في واشنطن يوم 12 أكتوبر تشرين الأول 2019. تصوير: يوري جريباس - رويترز.

واشنطن (رويترز) - ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين أنه سيجيز فرض عقوبات على مسؤولين أتراك ويوقف المفاوضات مع أنقرة بشأن اتفاق تجاري قيمته 100 مليار دولار ويزيد الرسوم على واردات الصلب التركية إلى 50 في المئة ردا على توغل تركيا في شمال شرق سوريا.

وشنت تركيا هجوما عبر الحدود على وحدات حماية الشعب الكردية السورية يوم الأربعاء بعد سحب ترامب لبعض القوات الأمريكية من المنطقة، مما أثار انتقادات حادة من جمهوريين اتهموه بالتخلي عن حلفاء واشنطن في الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية.

ولم يحدد بيان ترامب، الذي قال فيه إنه سيصدر "قريبا" أمرا تنفيذيا بهذا الصدد، أي أسماء لكنه أوضح أن الأمر سيتيح لواشنطن فرض "عقوبات إضافية قوية" على من يكونوا قد تورطوا في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو عرقلة وقف إطلاق النار أو منع النازحين من العودة إلى ديارهم أو ترحيل اللاجئين قسريا.

وقال ترامب "مستعد تماما لتدمير اقتصاد تركيا سريعا إذا واصل زعماء تركيا المضي في هذا الطريق الخطير والمدمر".

وأضاف "الأمر (التنفيذي) سيجيز مجموعة واسعة من العواقب، منها عقوبات مالية والحظر على (التصرف في) الممتلكات والمنع من دخول الولايات المتحدة".

وأكد ترامب أنه سيسحب باقي القوات الأمريكية من سوريا، بخلاف مجموعة صغيرة منهم في جنوب البلاد، لكنه أضاف أن القوات المنسحبة سيُعاد انتشارها وستظل في المنطقة لمراقبة الوضع.

(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

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