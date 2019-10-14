هذا المحتوى تم نشره يوم 14 أكتوبر, 2019 09:30 م

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث في واشنطن يوم 12 أكتوبر تشرين الأول 2019. تصوير: يوري جريباس - رويترز.

واشنطن (رويترز) - ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين أنه سيصدر قريبا أمرا تنفيذيا يجيز فرض عقوبات على مسؤولين أتراك حاليين وسابقين، وذلك ردا على التوغل التركي في سوريا.

وقال أيضا إنه سيوقف المفاوضات مع أنقرة بشأن اتفاق تجاري قيمته 100 مليار دولار وسيزيد الرسوم على واردات الصلب التركية إلى 50 في المئة.

وتعهد في بيان بتدمير اقتصاد تركيا سريعا إذا واصلت "المضي في هذا الطريق الخطير والمدمر"، مضيفا أن القوات الأمريكية المنسحبة من سوريا سيُعاد انتشارها وستظل في المنطقة لمراقبة الوضع.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير معاذ عبد العزيز)

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