هذا المحتوى تم نشره يوم 09 أكتوبر, 2019 09:28 م

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث إلى صحفيين بالبيت الأبيض في واشنطن يوم الخامس من أبريل نيسان 2019. تصوير: كارلوس باريا - رويترز.

واشنطن (رويترز) - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء إنه سيدمر اقتصاد تركيا إذا قضى التوغل التركي في سوريا على السكان الأكراد بالمنطقة.

وفي رده على سؤال لأحد الصحفيين عما إذا كان يخشى من أن يقدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على القضاء على الأكراد، قال ترامب "سأمحو اقتصاده إذا حدث ذلك".

وأضاف قائلا "فعلت ذلك بالفعل من قبل مع القس برانسون" وذلك في إشارة إلى عقوبات أمريكية على تركيا بشأن احتجاز مواطن أمريكي. وقال الرئيس الأمريكي "أتمنى أن يتصرف بعقلانية".

(تغطية ستيف هولاند - إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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