ترامب يقول إنه لم يبحث اغتيال الأسد
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الرئيس السوري بشار الأسد خلال مقابلة تلفزيونية في دمشق. (صورة وزعتها وكالة الانباء السورية سانا يوم 24 يونيو حزيران 2018، ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من صحتها أو محتواها أو مكانها أو تاريخها).(reuters_tickers)
واشنطن (رويترز) - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء إنه لم يبحث اغتيال نظيره السوري بشار الأسد، وهو ما أورده الصحفي بوب وودورد في كتابه الذي سيصدر قريبا بشأن إدارة ترامب حسبما ذكرت عدة مؤسسات إعلامية.
وأضاف ترامب خلال استقباله لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في واشنطن إنه إذا حدثت مذبحة في محافظة إدلب السورية فستكون الولايات المتحدة غاضبة للغاية.
وقصفت القوات الحكومية السورية إدلب يوم الأربعاء في الوقت الذي قال فيه المرصد السوري لحقوق الإنسان إن مسلحين فجروا جسرا توقعا لهجوم حكومي.
وإدلب هي آخر معقل لمعارضي الأسد.
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)
رويترز