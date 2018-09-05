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هذا المحتوى تم نشره يوم 05 سبتمبر, 2018 07:48 م 05 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 19:48

الرئيس السوري بشار الأسد خلال مقابلة تلفزيونية في دمشق. (صورة وزعتها وكالة الانباء السورية سانا يوم 24 يونيو حزيران 2018، ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من صحتها أو محتواها أو مكانها أو تاريخها). (reuters_tickers)