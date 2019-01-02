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ترامب يقول إنه لم يحدد جدولا زمنيا للانسحاب من سوريا ويريد حماية الأكراد

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن يوم الأربعاء. تصوير: جيم يانج - رويترز

(reuters_tickers)

واشنطن (رويترز) - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة ستنسحب من سوريا "على مدى فترة من الوقت" وإنها تريد حماية المقاتلين الأكراد مع سحب القوات الأمريكية من هناك.

وأضاف ترامب في اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض أنه لم يحدد أبدا أربعة أشهر جدولا زمنيا للانسحاب، الذي كان قد أعلنه الشهر الماضي متجاهلا مشورة كبار مساعديه للأمن القومي ودون تشاور مع المشرعين أو حلفاء الولايات المتحدة الذين يشاركون في العمليات ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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