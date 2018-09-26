ترامب يقول إنه منفتح على حل الدولة الواحدة للصراع بين الفلسطينيين وإسرائيل
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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي في نيويورك يوم الأربعاء. تصوير: كارلو اليجيري - رويترز(reuters_tickers)
نيويورك (رويترز) - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء إنه منفتح على حل الدولة الواحدة للصراع بين الفلسطينيين وإسرائيل إذا كان هذا هو ما يفضله الطرفان.
ومضى قائلا في مؤتمر صحفي "إذا كان الإسرائيليون والفلسطينيون يريدون دولة واحدة فلا بأس بذلك بالنسبة لي. إذا كان هذا يرضيهم فهو يرضيني".
كان ترامب قال في وقت سابق يوم الأربعاء إنه يفضل حل الدولتين.
(إعداد دينا عادل للنشرة العربية - تحرير أشرف صديق)
رويترز