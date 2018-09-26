ترامب يقول إنه منفتح على حل الدولة الواحدة للصراع بين الفلسطينيين وإسرائيل

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هذا المحتوى تم نشره يوم 26 سبتمبر, 2018 11:31 م 26 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 23:31

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي في نيويورك يوم الأربعاء. تصوير: كارلو اليجيري - رويترز (reuters_tickers)