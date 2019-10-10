هذا المحتوى تم نشره يوم 10 أكتوبر, 2019 03:02 م

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث مع الصحفيين في واشنطن يوم الاربعاء. تصوير: حوناثان ارنست - رويترز.

واشنطن (رويترز) - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إنه يتحدث مع تركيا الأكراد بينما تواصل تركيا هجومها على الأكراد المتحالفين مع الولايات المتحدة في سوريا وحذر من أن أنقرة ستضرر ماليا بشدة إذا "لم تلتزم بالقواعد".

وقال ترامب في تغريدة على تويتر "أحاول إنهاء الحروب التي لا نهاية لها. وأتحدث إلى كلا الطرفين".

وأضاف "أقول إن تركيا ستضرر ماليا بشدة وبالعقوبات إذا لم يلتزموا بالقواعد. إنني أراقب عن كثب".

(تغطية سوزان هيفي وماكيني برايس - إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك