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هذا المحتوى تم نشره يوم 26 سبتمبر, 2018 04:27 م 26 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 16:27

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (الى اليمين) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماع في نيويورك يوم الأربعاء. تصوير: كارلوس باريا - رويترز.

من ستيف هولاند

الأمم المتحدة (رويترز) - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء إنه يريد حل الدولتين لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، في أوضح تعبير حتى الآن عن تأييد إدارته لهذا الأمر.

كانت إدارة ترامب تقول من قبل إنها ستدعم حل الدولتين إن وافق عليه الطرفان.

وقال ترامب أيضا خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الأمم المتحدة إنه يريد الكشف عن خطة سلام في غضون شهرين أو ثلاثة.

وقال ترامب الذي يحضر الاجتماع السنوي لزعماء العالم في الأمم المتحدة "يروق لي حل الدولتين. هذا ما اعتقد أنه الأفضل... هذا شعوري".

وقال نتنياهو إن الدولة الفلسطينية المستقبلية يجب أن تكون منزوعة السلاح وأن تعترف بإسرائيل كدولة للشعب اليهودي، وهي شروط يقول الفلسطينيون إنها تشير إلى أنه ليس جادا بشأن إقرار السلام.

والحلفاء العرب للولايات المتحدة من المناصرين الأقوياء لحل الدولتين.

وقال ترامب "أعتقد حقيقة أن شيئا ما سيحدث. يقولون إنه أصعب اتفاق على الإطلاق".

وأضاف أنه سيكون على إسرائيل أن تفعل شيئا جيدا للطرف الآخر لكنه لم يوضح ما يقصده.

وتزايدت الشكوك بشأن ما إذا كانت إدارة ترامب يمكنها التوصل إلى ما أسماه "اتفاقا نهائيا" منذ ديسمبر كانون الأول عندما اعترف الرئيس الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل ثم نقل السفارة الأمريكية إلى هناك.

وقال ترامب عن التوصل لاتفاق لحل الصراع "أحلم أن يحدث هذا قبل نهاية فترتي الأولى".

وأضاف "لا أريد القيام بذلك خلال فترة ولايتي الثانية. سنفعل أشياء أخرى في فترتي الثانية. أعتقد أن تقدما كبيرا قد أحرز بالفعل. أعتقد ان إسرائيل تريد فعل شيء وأعتقد أن الفلسطينيين يريدون فعل شيء".

والقدس من القضايا الرئيسية في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. ويطالب بها الطرفان كعاصمة. واغضبت خطوة ترامب الفلسطينيين الذين قاطعوا منذ ذلك الحين جهود السلام التي تبذلها واشنطن بقيادة جاريد كوشنر مستشار ترامب وصهره.

ويريد الفلسطينيون إقامة دولة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية. واحتلت إسرائيل هذه الأراضي في حرب عام 1967 وضمت القدس الشرقية في خطوة لم تلق اعترافا دوليا. وتعتبر المدينة بشطريها عاصمتها الأبدية.

وردا على سؤال عما يتعين على إسرائيل أن تتخلى عنه مقابل نقل السفارة للقدس قال ترامب "لقد سحبت على الأرجح أكبر ورقة من على الطاولة...وبالتالي من الواضح أنه يتعين علينا التوصل إلى اتفاق عادل. يتعين أن نفعل شيئا. الاتفاقات يجب أن تكون جيدة للطرفين. إسرائيل سحبت الورقة الأولى وهى ورقة مهمة".

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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رويترز