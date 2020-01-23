هذا المحتوى تم نشره يوم 24 يناير, 2020 12:00 ص

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبيل استقلاله متن طائرة الرئاسة الأمريكية في ماريلاند يوم الخميس. تصوير: ليا ميليس - رويترز.

على متن طائرة الرئاسة الأمريكية إير فورس وان (رويترز) - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إنه سيكشف عن خطته التي طال انتظارها للسلام في الشرق الأوسط قبل زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لواشنطن الأسبوع القادم.

وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة إير فورس وان في طريقه إلى ميامي للمشاركة في حدث سياسي إن رد فعل الفلسطينيين قد يكون سلبيا في البداية على خطته لكنه أوضح أنها ستعود عليهم بالنفع.

وأضاف ترامب "إنها خطة عظيمة.. إنها خطة ستحقق النجاح في واقع الأمر".

ومن المقرر أن يلتقي ترامب مع نتنياهو في البيت الأبيض يوم الثلاثاء.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية -تحرير أبو العلا حمدي)

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك