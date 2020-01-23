على متن طائرة الرئاسة الأمريكية إير فورس وان (رويترز) - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إنه سيكشف عن خطته التي طال انتظارها للسلام في الشرق الأوسط قبل زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لواشنطن الأسبوع القادم.
وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة إير فورس وان في طريقه إلى ميامي للمشاركة في حدث سياسي إن رد فعل الفلسطينيين قد يكون سلبيا في البداية على خطته لكنه أوضح أنها ستعود عليهم بالنفع.
وأضاف ترامب "إنها خطة عظيمة.. إنها خطة ستحقق النجاح في واقع الأمر".
ومن المقرر أن يلتقي ترامب مع نتنياهو في البيت الأبيض يوم الثلاثاء.
(إعداد حسن عمار للنشرة العربية -تحرير أبو العلا حمدي)