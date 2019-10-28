هذا المحتوى تم نشره يوم 28 أكتوبر, 2019 03:41 م

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث مع الصحفيين في قاعدة اندروز الجوية يوم الاثنين. تصوير: ليا ميليس - رويترز.

واشنطن (رويترز) - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين إنه قد يسمح بنشر جزء من التسجيل المصور للغارة التي قتل فيها زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي في سوريا يوم السبت.

ومن المعتقد بأن التسجيل يشمل لقطات من الجو وأخرى من كاميرات مثبتة في ملابس الجنود الذين اقتحموا مجمع البغدادي.

وقال ترامب للصحفيين قبل سفره إلى شيكاجو "نفكر في الأمر. ربما (نسمح بذلك)...ربما نأخذ أجزاء محددة منه وننشرها".

وقال مسؤول أمريكي إن التسجيل يحتاج لعملية تنقيح للتأكد من عدم احتوائه على لقطات تكشف عن الأساليب التكتيكية التي تستخدمها القوات الأمريكية.

وكشف ترامب يوم الأحد بالتفصيل عن الغارة على مجمع البغدادي قائلا إن زعيم التنظيم فجر حزاما ناسفا كي يودي بحياته مع اقتراب القوات الأمريكية منه.

وأضاف ترامب إن تحليلا للحمض النووي في الموقع أكد مقتل البغدادي.

(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)

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