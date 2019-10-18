هذا المحتوى تم نشره يوم 18 أكتوبر, 2019 06:19 م

واشنطن (رويترز) - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إنه جرى استئناف وقف إطلاق النار المعلن لمدة خمسة أيام على الحدود السورية التركية وذلك رغم وقوع قصف وتبادل نيران مدافع رشاشة بالمنطقة في وقت سابق يوم الجمعة.

وأضاف ترامب للصحفيين "أطلق قناصة بعض النيران هذا الصباح. أُطلقت قذائف مورتر هذا الصباح. تم وقف ذلك سريعا. وعادوا لوقف القتال بشكل كامل".

وأعلنت الولايات المتحدة وتركيا يوم الخميس الاتفاق على وقف التوغل العسكري التركي في شمال سوريا للسماح لقوات سوريا الديمقراطية، التي يقودها الأكراد وتحالفت مع واشنطن لفترة طويلة، للانسحاب من منطقة ستسيطر عليها القوات التركية.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير معاذ عبد العزيز)

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