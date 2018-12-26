ترامب يقوم بزيارة مفاجئة للقوات الأمريكية في العراق

هذا المحتوى تم نشره يوم 26 ديسمبر, 2018 08:42 م

قاعدة الأسد الجوية (العراق) (رويترز) - قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيارة مفاجئة للقوات الأمريكية في العراق يوم الأربعاء بمناسبة عيد الميلاد وهي أول زيارة له لمنطقة صراعات بعد عامين تقريبا من رئاسته وعقب أيام من الإعلان عن سحب القوات الأمريكية من سوريا.

وهبطت طائرة الرئاسة الأمريكية في قاعدة الأسد الجوية غربي بغداد بعد رحلة استمرت طوال الليل من واشنطن ومع السيدة الأولى ميلانيا ترامب ومجموعة صغيرة من المساعدين ومسؤولين بجهاز أمن الرئاسة وعدد من الصحفيين.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية -تحرير ليليان وجدي)

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