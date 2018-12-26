تصفّح

تخطي شريط التصفح

وظائف رئيسية

ترامب يقوم بزيارة مفاجئة للقوات الأمريكية في العراق

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا وسط الجنود الأمريكيين في قاعدة الأسد بالعراق يوم الأربعاء. تصوير: جوناثان ارنست - رويترز

(reuters_tickers)

قاعدة الأسد الجوية (العراق) (رويترز) - قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيارة مفاجئة للقوات الأمريكية في العراق يوم الأربعاء بمناسبة عيد الميلاد وهي أول زيارة له لمنطقة صراعات بعد عامين تقريبا من رئاسته وعقب أيام من الإعلان عن سحب القوات الأمريكية من سوريا.

وهبطت طائرة الرئاسة الأمريكية في قاعدة الأسد الجوية غربي بغداد بعد رحلة استمرت طوال الليل من واشنطن ومع السيدة الأولى ميلانيا ترامب ومجموعة صغيرة من المساعدين ومسؤولين بجهاز أمن الرئاسة وعدد من الصحفيين.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية -تحرير ليليان وجدي)

وسوم

Neuer Inhalt

Horizontal Line

The citizens' meeting

المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

تابعُونا على تلغرام

subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك