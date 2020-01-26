هذا المحتوى تم نشره يوم 26 يناير, 2020 09:05 م

ترامب (إلى اليسار) يصافح نتنياهو في القدس في صورة من أرشيف رويترز.

من ستيف هولاند

واشنطن (رويترز) - قال مصدر أمريكي مطلع إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعقد اجتماعين متعاقبين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزعيم المعارضة الإسرائيلي بيني جانتس يوم الاثنين وسيعرض عليهما على الأرجح بعض تفاصيل خطته للسلام في الشرق الأوسط.

وقال المصدر إن ترامب سيلتقي أولا بالزعيم اليميني المخضرم ثم سيجتمع بجانتس منافس نتنياهو في الانتخابات الذي تخلى في الأسبوع الماضي عن معارضته لطرح خطة السلام قبل الانتخابات المقررة في مارس آذار.

وستستمر المحادثات يوم الثلاثاء.

وقال نتنياهو للصحفيين قبل سفره إلى واشنطن "اليوم أغادر إلى واشنطن لأقف إلى جانب رئيس أمريكي يقدم خطة أعتقد أنها تعزز أهم مصالحنا".

وأضاف قائلا "سألتقي بالرئيس ترامب (الاثنين) والثلاثاء وسنصنع التاريخ معا".

وقال جانتس إن اجتماعه تقرر يوم الاثنين.

وكان ترامب قد قال في الأسبوع الماضي إنه سيكشف عن مبادرته التي تأخرت كثيرا قبل اجتماعه بالسياسيين الإسرائيليين لكن البيت الأبيض لم يكشف عن تفاصيل بعد.

وشأنه شأن نتنياهو، رحب جانتس، الجنرال السابق ورئيس حزب أزرق أبيض المنتمي للوسط، بجهود ترامب.

وقال جانتس في تعقيب نشر يوم السبت إن "خطة السلام التي رسمها الرئيس ترامب ستدخل التاريخ كعلامة فارقة تحدد الطريق أمام مختلف الأطراف في الشرق الأوسط للمضي قدما في نهاية المطاف إلى اتفاق تاريخي وإقليمي".

ولم يُكشف عن الجوانب السياسية للخطة رغم الكشف عن جوانبها الاقتصادية في السابق.

وقال ترامب في تصريح للصحفيين يوم الخميس إن رد فعل الفلسطينيين على الخطة قد يكون سلبيا في البداية لكنه وصفها بأنها "إيجابية لهم للغاية".

وتأخر طرح الخطة الهادفة لإنهاء الصراع القائم منذ عقود بين إسرائيل والفلسطينيين عدة مرات خلال العامين الماضيين.

وقال مصدر لرويترز في الأسبوع الماضي إن إطلاع نتنياهو وجانتس على تفاصيل الخطة يهدف لدحض أي اعتقاد بأن ترامب يفضل أحد المرشحين على الآخر.

(شارك في التغطية آري رابينوفيتش - إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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