هذا المحتوى تم نشره يوم 19 مايو, 2019 09:55 م

ترامب يتحدث في واشنطن يوم 17 مايو ايار 2019. تصوير: كارلوس باريا - رويترز.

واشنطن (رويترز) - هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران في تغريدة يوم الأحد مما يزيد القلق من احتمال نشوب حرب بين الولايات المتحدة وإيران مع تصاعد حدة التوتر بين البلدين.

وقال ترامب في التغريدة "إذا أرادت إيران القتال فستكون النهاية الرسمية لها. لا تهددوا الولايات المتحدة مرة أخرى أبدا".

وشدد ترامب العقوبات الاقتصادية على إيران، وتقول إدارته إنها عززت الوجود العسكري الأمريكي بالمنطقة. وتتهم الولايات المتحدة إيران بتهديد قواتها ومصالحها بالمنطقة.

ووصفت طهران التحركات الأمريكية بأنها "حرب نفسية" و"مناورة سياسية".

(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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