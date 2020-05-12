هذا المحتوى تم نشره يوم 12 مايو, 2020 02:28 ص

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي (في اليمين في الصورة) يجتمع مع رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي في بغداد يوم 7 مايو أيار 2020. (صورة لرويترز من المكتب الإعلامي للبرلمان العراقي ويتم توزيعها كما تلقتها رويترز كخدمة لعملائها. هذه الصورة للأغراض التحريرية فقط. ليست للبيع ولا يسمح باستخدامها في حملات تسويقية أو إعلانية).

واشنطن (رويترز) - قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث يوم الاثنين مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لتهنئته على موافقة المشرعين العراقيين على حكومته الجديدة الأسبوع الماضي.

وظل العراق بدون حكومة منذ استقالة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي في نوفمبر تشرين الأول وسط احتجاجات مناهضة للحكومة.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاد دير في بيان إن ترامب تحدث مع الكاظمي "لتهنئته على تصديق مجلس النواب العراقي على حكومته".

وأضاف البيان أن "الرئيس ترامب عبر عن دعم الولايات المتحدة للعراق خلال جائحة فيروس كورونا المستمرة وأكد على الاهتمام المشترك مع العراق بإلحاق هزيمة دائمة بحق تنظيم داعش".

وقال "الرئيس ترامب شجع أيضا رئيس الوزراء على تناول مطالب الشعب العراقي للإصلاح والانتخابات الوطنية المبكرة والمشروعة".

ووافق النواب العراقيون على حكومة الكاظمي يوم الأربعاء. وبعد ذلك بساعات فحسب، أعلنت الولايات المتحدة أنها ستمنح العراق مهلة لمدة 120 يوما لمواصلة استيراد الكهرباء من إيران. وقالت واشنطن إن الخطوة تهدف إلى دعم الحكومة الجديدة.

(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية)

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