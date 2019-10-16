هذا المحتوى تم نشره يوم 16 أكتوبر, 2019 04:37 م

واشنطن (رويترز) - هون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء من شأن الأزمة التي أثارها التوغل التركي في سوريا لمواجهة القوات الكردية المتحالفة مع الولايات المتحدة، قائلا إن الصراع بين تركيا وسوريا وإنه "لا بأس" إذا قدمت روسيا الدعم لدمشق.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض إن فرض العقوبات الأمريكية على تركيا سيكون أفضل من القتال في المنطقة وإن الأمر يرجع لدول المنطقة لحل الأزمة.

وكانت قوات متحالفة مع الأكراد ومدعومة بقوات أمريكية شريكا استراتيجيا للولايات المتحدة في قتال تنظيم الدولة الإسلامية بشمال شرق سوريا قبل أن تشن تركيا هجومها في المنطقة في أعقاب اتصال هاتفي بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وترامب الأسبوع الماضي.

وقال ترامب إن الأكراد "ليسوا ملائكة".

ومن المقرر أن يتوجه في وقت لاحق يوم‭ ‬الأربعاء نائب الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية إلى أنقرة للاجتماع مع أردوغان الذي دعاه ترامب للبيت الأبيض الشهر المقبل. وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في وقت سابق يوم الأربعاء إن الهدف هو السعي لوقف إطلاق النار.

وقال أردوغان للصحفيين في البرلمان التركي يوم الأربعاء إنه يعيد تقييم زيارة واشنطن المقررة في نوفمبر تشرين الثاني لكنه قد يزور روسيا.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)

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