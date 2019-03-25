هذا المحتوى تم نشره يوم 25 مارس, 2019 05:27 م

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض بواشنطن يوم الاثنين. تصوير: كارلوس باريا - رويترز

واشنطن (رويترز) - وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين مرسوما يعترف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان التي احتلتها إسرائيل من سوريا في حرب عام 1967.

جاء التوقيع في بداية اجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض.

وأضفى المرسوم الصبغة الرسمية على بيان ترامب في 21 مارس آذار والذي قال فيه إن الوقت حان للولايات المتحدة لأن "تعترف تماما" بسيادة إسرائيل على الجولان. وتعطي هذه الخطوة فيما يبدو دفعة لنتنياهو قبيل انتخابات شديدة التقارب في التاسع من أبريل نيسان المقبل.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

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