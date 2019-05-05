هذا المحتوى تم نشره يوم 06 مايو, 2019 01:58 ص

واشنطن (رويترز) - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد إن الولايات المتحدة تؤيد تماما رد إسرائيل على وابل الصواريخ الذي أطلق عليها من غزة ودعا إلى إنهاء هجمات الفلسطينيين محذرا سكان غزة من أن مثل هذه الأفعال لن تحقق لهم "أي شيء سوى مزيد من الشقاء".

وقال ترامب في رسالة على تويتر "من جديد تواجه إسرائيل وابلا من الهجمات الصاروخية الدامية من قبل إرهابي جماعتي حماس والجهاد الإسلامي. نؤيد إسرائيل 100% في دفاعها عن مواطنيها.. إلى مواطني غزة ..تلك الأعمال الإرهابية ضد إسرائيل لن تحقق لكم أي شيء سوى مزيد من الشقاء. انهوا العنف واعملوا على تحقيق السلام.. فهو يمكن أن يحدث".

(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية)

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