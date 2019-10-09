هذا المحتوى تم نشره يوم 09 أكتوبر, 2019 06:29 م

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدلي بتصريحات في واشنطن يوم 7 أكتوبر تشرين الأول 2019. تصوير: كيفين لامارك - رويترز

واشنطن (رويترز) - حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تركيا يوم الأربعاء من استمرار الهجوم على سوريا قائلا إن الهجوم "فكرة سيئة" لا تدعمها الولايات المتحدة ودعا أنقرة إلى حماية الأقليات الدينية.

وذكر ترامب في بيان نشره البيت الأبيض أن "الولايات المتحدة لا تؤيد هذا الهجوم، وأوضحت صراحة لتركيا أن هذه العملية فكرة سيئة".

وأضاف ترامب "تعهدت تركيا بحماية المدنيين وحماية الأقليات الدينية ومنها المسيحيون وضمان عدم حدوث أزمة إنسانية وسنلزمهم بهذا التعهد".

(تغطية سوزان هيفي وماكيني برايس - إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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