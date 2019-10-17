هذا المحتوى تم نشره يوم 17 أكتوبر, 2019 06:58 م

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يغادر واشنطن إلى ولاية ماريلاند يوم الخميس. تصوير: جوناثان إرنست - رويترز.

أنقرة (رويترز) - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إن "أنباء عظيمة ترد من تركيا" وذلك عقب إجراء وفد أمريكي محادثات في أنقرة بشأن التوغل العسكري التركي في شمال شرق سوريا.

وقال ترامب على تويتر "الشكر (للرئيس التركي رجب طيب) أردوغان. سيتم إنقاذ ملايين الأرواح!".

والتقى مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي بالرئيس التركي في وقت سابق الخميس في إطار مهمة أمريكية لإقناع تركيا بوقف الهجوم على المقاتلين الأكراد في سوريا.

وفي سياق منفصل، قال مسؤول تركي لرويترز إن تركيا "حصلت على ما تريد بالضبط من الاجتماع".

(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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