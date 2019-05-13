هذا المحتوى تم نشره يوم 13 مايو, 2019 07:52 م

واشنطن (رويترز) - حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين من أنه إذا حاولت إيران الإقدام على أي تحرك ضد الولايات المتحدة بعد أن نشرت واشنطن حاملة طائرات والمزيد من المقاتلات في المنطقة، فسيكون ذلك خطأ فادحا.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض إن الولايات المتحدة سترى ما سيحدث مع إيران لكن إن حاولت فعل أي شيء فسيكون ذلك خطأ كبيرا.

وجاءت تصريحاته بعد أن أبلغت الإمارات عن تعرض أربع سفن تجارية للتخريب قرب إمارة الفجيرة على مشارف مضيق هرمز.

(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)

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