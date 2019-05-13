هذا المحتوى تم نشره يوم 14 مايو, 2019 12:22 ص

واشنطن (رويترز) - حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران يوم الاثنين من أنها "ستعاني بشدة" إذا استهدفت المصالح الأمريكية بعد أن أرسلت واشنطن حاملة طائرات وعددا أكبر من الطائرات المقاتلة إلى المنطقة في وقت تتزايد فيه حدة التوترات مع إيران.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض "سنرى ما سيحدث مع إيران. إذا فعلوا أي شيء سيكون ذلك خطأ فادحا جدا.

"إذا فعلوا أي شيء سيعانون بشدة".جاءت تصريحاته بعد أن أبلغت الإمارات عن تعرض أربع سفن تجارية للتخريب يوم الأحد قرب إمارة الفجيرة على مشارف مضيق هرمز. وحاولت إيران النأي بنفسها عن هذا الحادث.

وقال برايان هوك الممثل الأمريكي الخاص بشأن إيران إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ألغى زيارة لموسكو يوم الاثنين وتوقف بدلا من ذلك في بروكسل لتبادل المعلومات مع الحلفاء الأوربيين ومسؤولي حلف شمال الأطلسي بشأن التهديدات "المتصاعدة" من جانب إيران.

(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

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