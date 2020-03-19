هذا المحتوى تم نشره يوم 19 مارس, 2020 06:32 م

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث في البيت الأبيض بواشنطن يوم الخميس. تصوير: جوناثان ارنست-رويترز.

واشنطن (رويترز) - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إن اللبناني الأمريكي عامر الفاخوري الذي كان محتجزا في لبنان منذ سبتمبر أيلول أُفرج عنه وفي طريقه للولايات المتحدة.

وكان الفاخوري (57 عاما)، وهو من سكان نيوهامبشير، مُتهما بالإشراف على تعذيب اللبنانيين في سجن بجنوب لبنان في الثمانينيات والتسعينيات عندما كان عضوا في ميليشيا مدعومة من إسرائيل أثناء الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان، وهي تهمة ينفيها.

ودفعت قضية الفاخوري عضوا مجلس الشيوخ تيد كروز وجين شاهين للتقدم بمشروع قانون لفرض عقوبات على المسؤولين اللبنانيين الضالعين في احتجاز مواطنين أمريكيين في لبنان وإن كان التشريع لم يتم التصويت عليه بعد.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي، وجه فيه أيضا الشكر للحكومة اللبنانية، "الفاخوري في طريق عودته للولايات المتحدة... إنه يكافح مرض السرطان في مراحله الأخيرة".

وقضت محكمة عسكرية لبنانية ببراءة الفاخوري يوم الاثنين مشيرة إلى سقوط الدعوى ضدّه وهي خطوة انتقدتها وسائل إعلام محلية وسياسيون.

وذكرت وسائل إعلام حكومية أن سلطات قضائية لبنانية أخرى أمرت لاحقا بمنع الفاخوري من السفر وإعادة محاكمته.

ونددت الكتلة النيابية لجماعة حزب الله في البرلمان اللبناني بالإفراج عن الفاخوري يوم الخميس ووصفته بأنه تدخل أمريكي فاضح في شؤون لبنان.

وأضافت في بيان "كرامة اللبنانيين جميعا قد أُهينت بهذا الحكم السياسي المملى والخسيس".

(تغطية صحفية حميرة باموق - إعداد محمد محمدين للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك