هذا المحتوى تم نشره يوم 07 أكتوبر, 2019 05:07 م

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث خلال مؤتمر صحفي في واشنطن يوم 2 اكتوبر تشرين الأول 2019. تصوير: كيفين لامارك - رويترز.

واشنطن (رويترز) - أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين على قراره سحب القوات الأمريكية من المشاركات العسكرية بعد أن أعلنت إدارته الانسحاب من شمال غرب سوريا، مشددا على أنه انتخب لينهي العمليات العسكرية الأمريكية في الخارج وأن ذلك يمكن العدول عنه دائما.

وكتب على تويتر "انتُخبت لإخراج أمريكا من تلك الحروب العبثية التي لا نهاية لها، حيث يعمل جيشنا العظيم بدور الشرطي لصالح شعب لا يحب حتى الولايات المتحدة. أكثر دولتين لا تروق لهما هذه الخطوة هما روسيا والصين لأنهما تحبان رؤيتنا غائصين في مستنقع".

وأضاف "سنركز على الصورة الكبيرة، مدركين أن بإمكاننا دائما العودة".

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)

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