هذا المحتوى تم نشره يوم 23 أكتوبر, 2019 10:20 م

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن يوم الأربعاء. تصوير: توم برنر - رويترز

من ستيف هولاند و ماكيني برايس

واشنطن (رويترز) - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء إن وقف إطلاق النار في شمال سوريا أصبح دائما وإنه رفع العقوبات عن تركيا نتيجة لذلك، رافضا الانتقادات الموجهة لقراره بسحب القوات الأمريكية وتعريض الحلفاء الأكراد للهجوم.

ولم يخفف تصريح ترامب، الذي أعلنه في سياق كلمة ألقاها بالبيت الأبيض، من حدة انتقادات مشرعين أمريكيين لقراره المفاجئ الذي أعلنه هذا الشهر بسحب القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا مما مهد الطريق أمام توغل تركي.

ووصف ترامب الهدنة بأنها "انفراجة كبيرة" تفاوض بشأنها فريق بقيادة مايك بنس نائب الرئيس. وقال ترامب إنه أصدر تعليمات لوزير الخزانة ستيفن منوتشين برفع العقوبات التي فرضت على تركيا ردا على تحركاتها ضد الأكراد في شمال شرق سوريا "ما لم يحدث شيء لا نرضى به".

وقال ترامب "تم إنقاذ أرواح لا حصر لها نتيجة تفاوضنا مع تركيا وهي نتيجة تم التوصل إليها دون أن تراق نقطة دماء أمريكية: وبدون إصابات وبدون إطلاق نار وبدون سقوط قتلى".

بيد أنه لا تزال هناك تساؤلات حول سياسة ترامب وما زال الكونجرس يعمل على حزمة عقوبات من جهته بهدف معاقبة تركيا على هجومها عبر الحدود.

وشعر الحلفاء الأكراد الذين ساعدوا الولايات المتحدة في حربها ضد تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد بأن ترامب تخلى عنهم. وقد تسبب موقفه في حدوث فراغ استغلته روسيا بتحريك قواتها في المنطقة. ولا يزال مصير أعضاء من تنظيم الدولة الإسلامية في سجون الأكراد السوريين غير معلوم.

وساهم الجدل حول قرار ترامب بالانسحاب من سوريا في حدوث حالة من الفوضى السياسية في واشنطن حيث يسعى الديمقراطيون للإطاحة بترامب من خلال مساءلته بشأن محاولاته حمل أوكرانيا على التحقيق في أنشطة منافسه الديمقراطي المحتمل جو بايدن.

وألقى تشاك شومر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ كلمة أمام المجلس انتقد فيها ترامب بشأن سوريا.

وأضاف شومر "بعد ثلاثة أسابيع من الإعلان عن انسحاب القوات يبدو أن الرئيس ليس لديه استراتيجية واضحة لهزيمة الدولة الإسلامية بشكل دائم وإصلاح الفوضى التي أحدثها في سوريا".

وواصل ترامب انتقاداته للخطوات التي اتخذتها الإدارات الأمريكية السابقة للإبقاء على وجود قوات أمريكية في الشرق الأوسط.

وقال إن الولايات المتحدة "ستترك لآخرين مهمة القتال على هذه الرمال الشاسعة المخضبة بالدماء".

وأضاف "كم عدد الأمريكيين الذين يتعين سقوطهم قتلى في الشرق الأوسط في خضم هذه الصراعات الطائفية والقبلية القديمة؟".

ومضى يقول "أنا ملتزم بانتهاج مسار مختلف .. مسار يقود إلى النصر لأمريكا".

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية- تحرير أحمد حسن)

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