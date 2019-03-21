هذا المحتوى تم نشره يوم 21 مارس, 2019 06:35 م

واشنطن (رويترز) - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إن الوقت قد حان لدعم السيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر "بعد 52 عاما، حان الوقت لاعتراف الولايات المتحدة الكامل بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان التي لها أهمية استراتيجية وأمنية حيوية لدولة إسرائيل والاستقرار الإقليمي!".

ويمثل الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان تغيرا كبيرا في السياسة الأمريكية، وذلك قبل أسبوع من زيارة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لواشنطن لمقابلة ترامب وإلقاء خطاب أمام لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيباك).

ويضغط نتنياهو، الذي يخوض انتخابات في إسرائيل في التاسع من أبريل نيسان، على الولايات المتحدة للاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان.

وانتزعت إسرائيل السيطرة على الجزء الأكبر من هضبة الجولان من سوريا في حرب عام 1967 وضمتها في خطوة لم تلق اعترافا دوليا. وأثار نتنياهو إمكانية الاعتراف الأمريكي بالسيادة الإسرائيلية في أول اجتماع له مع ترامب في البيت الأبيض في فبراير شباط 2017.

(إعداد أحمد السيد للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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