هذا المحتوى تم نشره يوم 16 أكتوبر, 2019 08:02 م

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن يوم الأربعاء. تصوير: جوناثان إرنست - رويترز

واشنطن (رويترز) - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء إنه لم يعط الضوء الأخضر لنظيره التركي رجب طيب أردوغان للتوغل في شمال شرق سوريا، مضيفا أن الزعيم التركي كان يخطط لهذا التحرك منذ فترة طويلة وأنه لم يرد تعريض القوات الأمريكية للخطر.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض إن الولايات المتحدة "ستحاول تسوية الأمر مع تركيا" فيما يخص الهجوم لكن العقوبات ستكون "مدمرة" إذا لم تمض المباحثات مع أنقرة بشكل جيد.

ويتوجه مايك بنس نائب الرئيس ووزير الخارجية مايك بومبيو إلى أنقرة لإجراء محادثات بشأن الوضع في سوريا.

وقال ترامب "أعتقد أنهم سيعقدون اجتماعا ناجحا... وإذا لم يحدث ذلك فإن العقوبات والرسوم والأمور الأخرى التي نفرضها وسنفرضها على تركيا ستكون مدمرة للاقتصاد التركي".

(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)

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