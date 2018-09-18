ترامب: يبدو لي أن سوريا أسقطت الطائرة الروسية
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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (الى اليمين) ونظيره البولندي أندريه دودا خلال مؤتمر صحفي في واشنطن يوم الثلاثاء. تصوير: بريان سنايدر - رويترز.(reuters_tickers)
واشنطن (رويترز) - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء إن سوريا على الأرجح أسقطت طائرة عسكرية روسية قرب سواحلها، مضيفا أن الولايات المتحدة ودولا أخرى تقترب من القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والمنطقة.
وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس البولندي أندريه دودا "يبدو لي بناء على مراجعة الحقائق أن سوريا أسقطت طائرة روسية. وعلى حد علمي فقد لقي نحو 14 شخصا حتفهم وهذا أمر محزن للغاية لكن هذا ما يحدث".
وأضاف "قمنا بعمل رائع في سوريا وفي تلك المنطقة بالقضاء على داعش وهذا هو سبب وجودنا هناك. ونحن نقترب من الانتهاء من هذه المهمة".
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)
رويترز