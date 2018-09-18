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هذا المحتوى تم نشره يوم 18 سبتمبر, 2018 08:16 م 18 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 20:16

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (الى اليمين) ونظيره البولندي أندريه دودا خلال مؤتمر صحفي في واشنطن يوم الثلاثاء. تصوير: بريان سنايدر - رويترز. (reuters_tickers)