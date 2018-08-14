تركيا تأمل في التوصل لحل بشأن إدلب السورية مع روسيا

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هذا المحتوى تم نشره يوم 14 أغسطس, 2018 11:13 ص 14 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 11:13

وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو في قبرص يوم 24 يوليو تموز 2018. صورة لرويترز. (reuters_tickers)