تركيا تأمل في التوصل لحل بشأن إدلب السورية مع روسيا
محتويات خارجية
هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو في قبرص يوم 24 يوليو تموز 2018. صورة لرويترز.(reuters_tickers)
أنقرة (رويترز) - قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو يوم الثلاثاء إنه يأمل في التوصل لحل بشأن منطقة إدلب السورية أثناء اجتماعه مع نظيره الروسي سيرجي لافروف.
وأدلى تشاووش أوغلو بهذا التصريح خلال مؤتمر صحفي مشترك في أنقرة.
ومنطقة إدلب الواقعة في شمال سوريا هي أكبر جيب لا يزال تحت سيطرة المعارضة السورية.
وقال الرئيس السوري بشار الأسد الذي تدعمه موسكو إن قواته ستعيد السيطرة على المنطقة التي أقامت فيها تركيا أكثر من عشرة مواقع مراقبة عسكرية.
(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)
رويترز