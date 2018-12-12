تركيا تبدأ عملية ضد أكراد تدعمهم أمريكا في سوريا "خلال أيام"

هذا المحتوى تم نشره يوم 13 ديسمبر, 2018 12:33 ص

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الأرجنتين يوم 1 ديسمبر كانون الأول 2018 في صورة لرويترز.

اسطنبول (رويترز) - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الأربعاء إن أنقرة ستبدأ عملية عسكرية جديدة في شمال سوريا "خلال أيام"، مستهدفة مقاتلين أكرادا تدعمهم القوات الأمريكية شرقي الفرات.

لكن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) قالت يوم الأربعاء إن أي عمل عسكري من جانب واحد في شمال سوريا محل قلق بالغ و"غير مقبول".

وقال الكوماندر شون روبرتسون المتحدث باسم البنتاجون في بيان "القيام بعمل عسكري من جانب واحد في شمال شرق سوريا خاصة في ظل احتمال وجود أفراد من الجيش الأمريكي هناك أو في محيط المنطقة محل قلق بالغ. أي أفعال من هذا النوع غير مقبولة بالنسبة لنا".

وأضاف روبرتسون أن الولايات المتحدة ملتزمة بأمن تركيا الحدودي لكن المعركة ضد تنظيم الدولة الإسلامية لم تنته وقوات سوريا الديمقراطية تظل "شريكا ملتزما" في التصدي للتنظيم المتشدد.

وأنقرة وواشنطن على خلاف منذ فترة طويلة بشأن السياسة الخاصة بسوريا. ودعمت الولايات المتحدة وحدات حماية الشعب الكردية في قتالها لتنظيم الدولة الإسلامية في حين تقول تركيا إن الوحدات تنظيم إرهابي وامتداد لحزب العمال الكردستاني المحظور الذي يشن تمردا في جنوب شرق تركيا منذ 34 عاما.

وتدخلت تركيا بالفعل لطرد مقاتلي وحدات حماية الشعب من أراض تقع إلى الغرب من نهر الفرات في حملات عسكرية على مدى العامين المنصرمين لكنها حتى الآن لم تتجه إلى شرقي النهر لأسباب من بينها تفادي المواجهة المباشرة مع القوات الأمريكية.

لكن صبر أردوغان مع واشنطن حيال سوريا بدأ ينفد على ما يبدو خاصة فيما يتعلق باتفاق لطرد مقاتلي الوحدات من مدينة منبج التي تقع غربي نهر الفرات مباشرة.

وقال أردوغان في كلمة خلال مؤتمر للصناعات الدفاعية في أنقرة "سنبدأ العملية لتطهير شرق الفرات من الإرهابيين الانفصاليين خلال بضعة أيام. هدفنا لن يكون أبدا الجنود الأمريكيين".

وأضاف "ستسمح هذه الخطوة بفتح المجال أمام حل سياسي وتعاون أفضل".

وعبرت أنقرة مرارا عن شعورها بخيبة الأمل لما تصفه بأنه تأخير في تنفيذ اتفاق منبج وقالت الشهر الماضي إنه ينبغي تنفيذ الاتفاق بالكامل بحلول نهاية العام.

وبدأت القوات التركية والأمريكية دوريات مشتركة في شمال سوريا الشهر الماضي. لكن هذا التعاون تعقد بعدما قصفت تركيا مقاتلين من الأكراد إلى الشرق من نهر الفرات.

وكان مسؤول أمريكي، طلب عدم نشر اسمه، قال في وقت سابق إن تصريحات أردوغان أثارت القلق في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) وإن هذا ربما يؤثر على القتال ضد الدولة الإسلامية.

وأوضح المسؤول أن القلق مبعثه أن العملية التركية ربما تصرف انتباه مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية في القطاع الأوسط من وادي نهر الفرات.

وكان هجوم آخر، نفذته تركيا ضد الوحدات في مارس آذار أثر على القتال ضد الدولة الإسلامية وقاد إلى "وقف العمليات" في شرق سوريا.

* مواقع مراقبة

ويقول البنتاجون إن هناك حوالي ألفي جندي أمريكي في سوريا.

وقالت الولايات المتحدة الشهر الماضي إنها ستقيم مواقع مراقبة على الحدود بين شمال سوريا الذي يسيطر عليه الأكراد وتركيا بعدما أسفر قصف تركي عبر الحدود عن مصرع أربعة مقاتلين أكراد.

وقال مسؤول أمريكي لرويترز يوم الأربعاء إن ثلاثة مواقع للمراقبة انشئت بالفعل. وأضاف أن المواقع عليها علامات واضحة وأن أي قوة تهاجم تلك المواقع "ستكون على علم تام بأنها تهاجم الولايات المتحدة".

وجاء إعلان أردوغان بعد أن أجرى مسؤولون أتراك محادثات في أنقرة هذا الأسبوع مع ممثل الولايات المتحدة الخاص بسوريا جيم جيفري. وقال مصدر عسكري بقوات سوريا الديمقراطية إن جيفري اجتمع مع قيادة القوات بشمال سوريا يوم الأربعاء.

وقال أردوغان إن تركيا ضحية "لأسلوب مماطلة" إزاء منبج وأضاف أن تنظيم الدولة الإسلامية لم يعد يمثل تهديدا في سوريا.

وأضاف "حان الوقت لتنفيذ قرارنا بضرب دوائر الإرهاب شرقي الفرات. حقيقة خلافاتنا العميقة مع الولايات المتحدة لا تخفى على أحد".

وتابع "جرى اتباع أسلوب مماطلة في منبج ولا يزال متبعا... لم يعد هناك تهديد اسمه داعش في سوريا. هذه قصة خيالية".

ولا تزال وحدات حماية الشعب تسيطر على قطاع كبير من شمال شرق سوريا على الحدود الجنوبية لتركيا. وتنظر تركيا إلى الوحدات باعتبارها امتدادا لحزب العمال الكردستاني.

وقتل ما يربو على 40 ألف شخص، معظمهم من الأكراد، في الصراع بين حزب العمال الكردستاني والدولة التركية. وتخشى أنقرة تأجج الصراع بسبب وجود وحدات حماية الشعب على الجانب الآخر من الحدود.

(شاركت في التغطية سارة دعدوش من اسطنبول وإيلين فرنسيس من بيروت-إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير دينا عادل)

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