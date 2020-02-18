هذا المحتوى تم نشره يوم 18 فبراير, 2020 05:37 م

عربات عسكرية تركية وروسية تعود بعد دورية مشتركة في شمال شرق سوريا يوم 1 نوفمبر تشرين الثاني 2019. تصوير: كمال آصلان - رويترز

موسكو (رويترز) - أبلغت تركيا روسيا خلال اجتماع في موسكو يوم الثلاثاء بأن جيشها بات مستعدا الآن لضمان انسحاب القوات السورية المدعومة من موسكو من آخر معقل للمعارضة في شمال غرب سوريا.

وتنفذ القوات السورية التي تدعمها حملة جوية روسية هجوما في أجزاء من محافظة إدلب بالقرب من تركيا الأمر الذي دفع آلاف المدنيين للنزوح ودفع تركيا للمطالبة بوقف إطلاق النار.

وتتهم موسكو، حليفة الرئيس السوري بشار الأسد، تركيا بالاستخفاف بالاتفاقات التي أبرمتها معها بشأن الحرب الدائرة منذ تسع سنوات في سوريا كما تتهمها بالفشل في كبح جماح المتشددين في إدلب الذين قالت إنهم يشنون هجمات على القوات السورية والروسية.

واجتمع الوفدان الروسي والتركي في موسكو الثلاثاء في ثاني يوم من محادثات تستهدف حل الخلافات بين البلدين حول إدلب وهي خلافات أثارت تساؤلات حول ما إذا كان التعاون بين البلدين بشأن سوريا وغيرها سيستمر.

وقال عمر جيليك المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان للصحفيين في أنقرة إن تركيا أبلغت الوفد في موسكو بأن من الضروري أن تنسحب القوات السورية إلى ما وراء مواقع مراقبة تركية في إدلب لوقف "الكارثة الإنسانية" في المنطقة.

وأضاف أن الوفد التركي "أبلغ (الجانب الروسي) بوضوح بأن تركيا اتخذت الاستعدادات العسكرية الضرورية لضمان انسحاب الحكومة السورية إلى الحدود (الخطوط) السابقة إذا لم تنسحب من تلقاء نفسها".

* استئناف الدوريات المشتركة

قالت روسيا يوم الاثنين إن تركيا استأنفت الدوريات المشتركة مع الجيش الروسي في شمال شرق سوريا بعد توقف دام أسبوعين.

وكانت تركيا وروسيا قد بدأتا في تسيير دوريات مشتركة في سوريا قرب الحدود التركية في أكتوبر تشرين الأول. لكن القوات التركية توقفت عن المشاركة فيها منذ الثالث من فبراير شباط وفقا لما نقلته وكالة إنترفاكس للأنباء عن مسؤول في وزارة الدفاع الروسية.

وقال مصدر أمني تركي في السابع من فبراير شباط إن الدوريات المشتركة بين بلاده وموسكو تأجلت بسبب الأحوال الجوية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان دون ذكر تفاصيل "جرى تسيير أحدث دورية روسية تركية مشتركة...".

(تغطية صحفية توم بالمفورث وإزجي إركويون - إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير أيمن سعد مسلم)

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