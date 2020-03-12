هذا المحتوى تم نشره يوم 12 مارس, 2020 08:38 ص

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في بروكسل يوم 24 أكتوبر تشرين الأول 2019. تصوير: جوهانا جيرون - رويترز.

أنقرة (رويترز) - ذكرت وكالة الأناضول التركية يوم الخميس نقلا عن وزير الدفاع خلوصي أكار أن مسؤولين أتراكا وروسا توصلوا بدرجة كبيرة لاتفاق بشأن تفاصيل وقف إطلاق نار في منطقة إدلب السورية خلال محادثات في أنقرة.

واتفق البلدان الأسبوع الماضي على وقف لإطلاق النار يهدف لمنع تصعيد العنف في إدلب. ووصل وفد روسي إلى أنقرة هذا الأسبوع لمناقشة التفاصيل التي تشمل ممرا أمنيا ودوريات مشتركة على الطريق إم4 الاستراتيجي.

وقال أكار إن المحادثات مع الروس لا تزال مستمرة مضيفا أن جميع القوات التركية في إدلب ما زالت في مواقعها.

وصرح الوزير بأن تركيا ستواصل هجومها العسكري في إدلب إذا انُتهك وقف إطلاق النار، مؤكدا على التحذير الذي أعلنه الرئيس رجب طيب أردوغان يوم الأربعاء.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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