هذا المحتوى تم نشره يوم 19 أبريل, 2020 06:14 م

اسطنبول (رويترز) - حجبت السلطات التركية مواقع إخبارية للسعودية والإمارات يوم الأحد، بعد أيام من حجب مواقع حكومية تركية في السعودية.

تأتي الخطوات المتبادلة فيما يبدو بعد أربعة أسابيع من اتهام الادعاء التركي 20 سعوديا بقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول، مما أدى إلى تدهور العلاقات بين أنقرة والرياض.

وشاهد مستخدمو الإنترنت في تركيا الذين يحاولون الوصول إلى موقعي وكالة الأنباء السعودية ووكالة أنباء الإمارات وأكثر من 12 موقعا آخر رسالة تقول إن هذه المواقع تم حظرها بموجب قانون يحكم المنشورات على الإنترنت في تركيا.

وامتنع متحدث باسم وزارة العدل التركية عن التعليق على الإجراءات ولم يرد المكتب الإعلامي الحكومي السعودي على طلب رويترز التعليق.

(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram FR Rejoins-nous sur Instagram

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك