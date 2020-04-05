هذا المحتوى تم نشره يوم 05 أبريل, 2020 10:27 م

وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة يتحدث خلال مؤتمر صحفي في أنقرة يوم 24 يناير كانون الثاني 2020. تصوير رويترز.

اسطنبول (رويترز) - قالت تركيا يوم الأحد إنها ستحد من تحركات قواتها في مناطق العمليات بسوريا بسبب وباء فيروس كورونا مع ارتفاع عدد حالات الإصابة والوفاة في تركيا.

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه إن حصيلة حالات الوفاة بسبب مرض كوفيد-19 زادت 73 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية إلى 574 حالة، كما ارتفعت حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، المسبب للمرض، 3135 ليصل إجماليها في تركيا إلى 27 ألفا و69 حالة إصابة.

وأضاف الوزير أنه تم إجراء 20 ألفا و65 فحصا لمن يشتبه بأنهم مرضى بكوفيد-19 في تركيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقيدت تركيا، وهي التاسعة على مستوى العالم في عدد الإصابات بفيروس كورونا، الكثير من تنقلات السكان وأغلقت حدودها بالكامل تقريبا كما أغلقت الشركات.

وفي أحدث إجرءات مكافحة الفيروس قالت وزارة الدفاع التركية إنها شكلت وحدة جديدة لمكافحة انتشار المرض.

وقالت الوزارة إن القوات المنتشرة في سوريا لن تدخل مناطق العمليات أو تخرج منها إلا بإذن من قائد الجيش. وأضافت "بذلك يكون قد تم تقييد تحرك القادة والجنود إلا إذا كان هناك إذن بذلك".

وقالت الوزارة إنه تم إرسال أطباء إلى مناطق العمليات لأسباب منها إجراء تدريبات تتصل بمرض كورونا.

وقالت الحكومة يوم الاحد إن للسكان ان يطلبوا خمسة كمامات مجانية أسبوعيا من خلال الإنترنت ويتم تسليمها بالبريد.

(إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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