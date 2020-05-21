هذا المحتوى تم نشره يوم 21 مايو, 2020 04:12 م

أنقرة (رويترز) - حذرت تركيا يوم الخميس من أن هجمات قوات خليفة حفتر على مصالحها في ليبيا ستكون لها "عواقب وخيمة للغاية" وذلك بعد انتصارات حققتها قوات حكومة الوفاق الوطني المدعومة من تركيا.

وقدمت أنقرة الدعم العسكري للحكومة المعترف بها دوليا في ليبيا والتي تعمل على صد هجوم لقوات حفتر مستمر منذ عام لانتزاع السيطرة على العاصمة طرابلس.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي إن قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) تلقت طائرات حربية "بدعم أجنبي" وإنها توعدت بشن حملة جوية تستهدف مواقع تركية في ليبيا.

وقال أقصوي "في حال استهداف المصالح التركية في ليبيا، فسيكون لذلك عواقب وخيمة للغاية". ونقل تلفزيون (إن.تي.في) عن المتحدث باسم الرئاسة إبراهيم كالين قوله إن الهجمات على مواقع تركية سيكون لها رد عنيف.

وفيما يعد أبرز تقدم لها منذ عام تقريبا سيطرت قوات حكومة الوفاق الوطني على قاعدة الوطية الجوية جنوب غربي العاصمة طرابلس يوم الاثنين.

ولم يستطع الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر والمدعوم من الإمارات ومصر وروسيا تحقيق أي تقدم ملموس منذ بداية الحملة لكنه لا يزال يسيطر على شرق وجنوب ليبيا بما في ذلك معظم المنشآت النفطية بالبلاد ومدينة سرت في وسط الساحل الليبي المطل على البحر المتوسط.

وعلاقات تركيا مع الإمارات ومصر متوترة منذ سنوات. وتتهم أبوظبي بإشاعة الفوضى في المنطقة من خلال تدخلاتها في ليبيا واليمن، ودعت روسيا لوقف دعمها لحفتر.

(إعداد سامح الخطيب للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

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