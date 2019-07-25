هذا المحتوى تم نشره يوم 25 يوليو, 2019 02:31 م

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار (إلى اليمين) في بروكسل يوم 26 يونيو حزيران 2019. صورة لرويترز من ممثل عن وكالات الأنباء

أنقرة (رويترز) - قالت وزارة الدفاع التركية إن الوزير خلوصي أكار اجتمع يوم الخميس مع مسؤولين عسكريين لبحث عملية محتملة في شمال سوريا، بعد يوم من تحذير أنقرة من أنها ستتحرك إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن منطقة آمنة مزمعة.

وقالت تركيا يوم الأربعاء إن صبرها على الولايات المتحدة نفد في المحادثات المتعلقة بإقامة المنطقة، بعدما عقد مسؤولون أتراك وأمريكيون سلسلة اجتماعات لبحث المنطقة الآمنة المزمعة وتطورات إقليمية أخرى.

ونقلت الوزارة عن أكار قوله في بيان "نقلنا آراءنا وطلباتنا إلى الوفد الذي جاءنا. نتوقع منهم تقييمها والرد علينا فورا".

وأضاف "أكدنا لهم من جديد أننا لن نتغاضى عن أي تأخير، وأننا سنبادر بالفعل إذا اقتضت الضرورة".

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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