تركيا تدعو السعودية إلى التحلي بالشفافية في التحقيق بشأن مقتل خاشقجي
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الصحفي السعودي جمال خاشقجي يتحدث في لندن في صورة من أرشيف رويترز.(reuters_tickers)
أنقرة (رويترز) - دعت تركيا السعودية يوم الأربعاء إلى التحلي بالشفافية مع المجتمع الدولي فيما يتعلق بالتحقيق في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي وعبرت عن استعدادها للمشاركة في تحقيق دولي.
وأدلى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بالتصريحات للصحفيين أثناء زيارة لبروكسل. وكانت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان دعت يوم الأربعاء إلى تحقيق دولي لتحديد المسؤولين عن قتل خاشقجي في أكتوبر تشرين الأول.
(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير سها جادو)
رويترز