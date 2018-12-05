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هذا المحتوى تم نشره يوم 05 ديسمبر, 2018 01:16 م 05 ديسمبر 2018 - آخر تحديث - 13:16

الصحفي السعودي جمال خاشقجي يتحدث في لندن في صورة من أرشيف رويترز. (reuters_tickers)