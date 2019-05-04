أنقرة (رويترز) - قالت وزارة الخارجية التركية يوم الأحد إن تركيا دعت المجتمع الدولي إلى التحرك إزاء "الإجراءات غير المتناسبة" التي تقوم بها إسرائيل في غزة بعد أن أصابت الهجمات الجوية الاسرائيلية مبنى تقع به وكالة الأناضول التركية للأنباء.
وقالت الوزارة في بيان "ندين بقوة الهجمات التي تشنها إسرائيل دون تمييز في غزة والتي أدت إلى مقتل أو إصابة أبرياء كثيرين واستهدفت مبنى وكالة الأناضول.
"ندعو بشكل عاجل المجتمع الدولي إلى التحرك لتخفيف التوترات المتصاعدة في المنطقة بسبب الإجراءات الإسرائيلية غير المتناسبة".
(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية)