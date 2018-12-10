تركيا تدعو لتحقيق العدالة في قضية خاشقجي وفقا للقانون الدولي

هذا المحتوى تم نشره يوم 10 ديسمبر, 2018 03:48 م

متظاهر يحمل ملصقا عليه صورة الصحفي السعودي جمال خاشقجي في اسطنبول يوم 25 أكتوبر تشرين الأول 2018. تصوير: عثمان عرسال - رويترز

أنقرة (رويترز) - قال مدير الاتصالات بالرئاسة التركية لرويترز يوم الاثنين إن رفض السعودية تسليم المشتبه بهم في قضية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي أمر "محبط للغاية" وإنه ينبغي للعالم أن يطالب بالعدالة في القضية وفقا للقانون الدولي.

وقال فخر الدين ألتون إنه ما دامت تركيا لا ترى دليلا قويا على أن الادعاء السعودي سيكشف ملابسات مقتل خاشقجي في الثاني من أكتوبر تشرين الأول بالقنصلية السعودية في اسطنبول "فسيكون من مصلحة المجتمع الدولي أن ينشد العدالة للصحفي السعودي الراحل وفقا للقانون الدولي".

(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

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