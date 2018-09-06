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هذا المحتوى تم نشره يوم 06 سبتمبر, 2018 07:36 م 06 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 19:36

ابراهيم الخليل جنبد يظهر صورة ابنه البالغ عمره 20 عاما على هاتفه الخلوي في مدينة الباب في سوريا يوم 27 أغسطس آب 2018. تصوير: خليل أشاوي - رويترز.

من خليل العشاوي

الباب (سوريا) (رويترز) - قال قيادي في جماعة من المعارضة المسلحة في سوريا وأسر مسلحين إن تركيا قدمت تعويضات لأسر مسلحين في المعارضة السورية قتلوا خلال معارك خاضوها دعما لهجومها على عفرين السورية ووعدتهم بمنحهم الجنسية ومنازل في تركيا.

وتزيد تلك الخطوة من دور تركيا في منطقة عازلة فرضتها بمحاذاة حدودها في شمال غرب سوريا. وتشير الخطوة أيضا إلى تزايد تورط أنقرة مع انتشار قواتها في تلك المنطقة.

وتوغل الجيش التركي في شمال غرب سوريا في حملتين عسكريتين الأولى "درع الفرات" التي طردت فيها تنظيم الدولة الإسلامية من على حدودها في 2016.

أما الثانية فقد كانت عملية "غصن الزيتون" التي انتزعت فيها السيطرة على منطقة عفرين المجاورة من يد قوات كردية سورية هذا الربيع.

وقال الملازم أول عبد‭‭ ‬‬الله حلاوة القائد العسكري العام لفرقة الحمزة إن أسرة كل مقاتل سقط في عفرين تحصل على 60 ألف ليرة تركية أي نحو (9142 دولارا).

وأضاف أن أقارب 65 من المقاتلين في فرقته حصلوا على تعويضات بالفعل وقال لرويترز إنهم سيحصلون على مسكن وجنسية في تركيا.

وقال حلاوة "صحيح إنها لا تضاهي ما قدموه ولكن قدر المستطاع تعتبر تكريما لهم".

كما سيحصل المصابون على 15 ألف ليرة لكل منهم وقد يصل التعويض إلى 30 ألف ليرة إذا كانت الإصابة قد تسببت في إعاقة دائمة.

ولم يتسن الوصول بعد إلى مصادر أمنية تركية للتعليق.

وتركيا داعم أساسي منذ فترة طويلة للمسلحين الذين حاربوا ضد الرئيس بشار الأسد في الحرب الأهلية السورية. لكن تركيزها تحول في السنوات الماضية نحو إصلاح العلاقات مع روسيا حليفة الأسد وتحجيم نفوذ وحدات حماية الشعب الكردية السورية.

وأثار دعم الولايات المتحدة للقوات الكردية السورية غضب أنقرة التي تعتبر وحدات حماية الشعب امتدادا لحزب العمال الكردستاني المحظور الذي حمل السلاح في تركيا لعقود.

وتنظر السلطات الكردية في شمال سوريا إلى تركيا كقوة غزو. ونفت أنقرة مرارا مزاعم كردية بارتكابها انتهاكات لحقوق الإنسان خلال عملية عفرين.

وقالت الأمم المتحدة بعد العملية إن هناك 134 ألف شخص لا يزالون نازحين في ظروف قاسية في مجموعة من البلدات المحيطة بالمنطقة.

* الدفاع عن الأرض

قال حلاوة إن معركة عفرين هي أول مرة يتلقى فيها مسلحو المعارضة مثل تلك التعويضات. وأضاف "لم يبق لدينا من داعم للثورة السورية سوى الإخوة الأتراك".

وأشار إلى أن خططا مماثلة قد تطبق قريبا فيما يخص من خاضوا معركة ضد تنظيم الدولة الإسلامية قبل نحو عامين ساعدت على السيطرة على شريط واسع من الأرض بين مدينتي أعزاز وجرابلس.

وتسعى سلطات من جماعات المعارضة المسلحة إلى تشكيل إدارة في تلك المناطق فيما تساعدها تركيا في إعادة البناء وتمويل المدارس وتدريب قوات للشرطة.

والمنطقة الواقعة في شمال غرب سوريا هي آخر معقل كبير باق للمعارضة المسلحة في سوريا. ويصف الأسد القوات التركية بأنها قوات احتلال غير مشروع وتعهد باستعادة السيطرة على كل شبر من البلاد.

وقال أقارب ثلاثة من مسلحي المعارضة الذين حاربوا في عفرين إنهم بعد حصولهم على التعويضات استدعاهم مسؤولون مؤخرا لبلدة حدودية لأخذ بصماتهم وتقديم وثائقهم الرسمية.

وقال مأمون شعبان الذي قتل ابنه وهو في التاسعة عشرة من عمره في المعارك "تم وعدنا بمنحنا الجنسية لعائلة الشهيد ومنح العائلة منزل داخل الأراضي التركية... الإخوة الأتراك لم يدخروا أي شيء من أجل مساعدتنا".

وقاتل شعبان (51 عاما) هو وثلاثة آخرون من أبنائه في شمال غرب سوريا تحت لواء جماعة أحرار الشرقية.

وقال إن زوجته وأطفاله الصغار قد ينتقلون إلى تركيا لكنه سيبقى في سوريا حتى إذا حصل على الجنسية وجواز السفر التركي. وقال "في حال كان هناك معارك قادمة نحن جاهزون أنا وأولادي حتى لو استشهدنا كلنا في سبيل الدفاع عن الأرض".

وقالت ملك عبد الرحمن (30 عاما) إنها ستذهب إلى تركيا على الأرجح عندما تحصل على الجنسية.

كما أنها ما زالت تتسلم راتب زوجها الراحل وهو نحو 500 ليرة تركية من فرقة الحمزة. وقتل زوجها في انفجار لغم أرضي في عفرين وكانت قلقة على توفير سبل المعيشة لابنهما البالغ من العمر ست سنوات.

وبالنسبة لإبراهيم الخليل جنبد الذي يعمل في مجال البناء وفقد ابنه الذي كان يبلغ من العمر 20 عاما في المعارك فقد كان التعويض الذي قدمته تركيا بمثابة إنقاذ لهم بعد أن كانت الأسرة مثقلة بالديون.

وقال جنبد الذي أبقى على الزي العسكري لابنه الراحل في غرفة المعيشة "أخبرونا أن الإجراءات (الخاصة بالجنسية) تسير لاستكمال الموضوع. الأمر صعب ونحن مررنا بحالة الفقدان، لا يمكن أن أنسى ابني لا بليل ولا بنهار".

(الدولار = 6.5631 ليرة)

(شارك في التغطية دومنيك إيفانز من اسطنبول - إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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رويترز