هذا المحتوى تم نشره يوم 10 أكتوبر, 2019 02:02 م

دخان يتصاعد من بلدة تل أكرم في بلدة راس العين في سوريا يوم الخميس. تصوير: رويترز.

من دارين باتلر

اسطنبول (رويترز) - رفضت تركيا بغضب يوم الخميس الانتقادات الدولية لهجومها على قوات كردية في سوريا وأعلنت تقدم قواتها في اليوم الثاني من عملية عسكرية تخشى القوى العالمية أن تزيد من الاضطرابات في المنطقة.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مستهدفا الاتحاد الأوروبي والسعودية ومصر التي أبدت معارضتها للعملية، إن المعترضين على ما تقوم به تركيا "ليسوا صادقين". وهدد بالسماح للاجئين السوريين في تركيا بالتحرك إلى أوروبا إذا وصفت دول الاتحاد الأوروبي تحرك قواته بأنه احتلال.

وقال لأعضاء حزبه العدالة والتنمية الحاكم بأنقرة عن منتقدي تركيا وخص منهم السعودية ومصر "ليسوا صادقين، هم يصيغون كلمات وحسب... لكننا نتخذ أفعالا وهذا هو الفارق بيننا".‭‭

كانت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، قد قالت إنها تعتزم إقامة "منطقة آمنة" من أجل إعادة ملايين اللاجئين السوريين. لكن القوى العالمية تخشى أن يفاقم الهجوم الصراع ويزيد من مخاطر هروب أسرى تنظيم الدولة الإسلامية من المعسكرات التي يحتجزون بها وسط الفوضى.

وبدأت العملية التركية بعد أيام من تراجع القوات الأمريكية بعيدا عن الحدود، وأدان أعضاء بارزون في الحزب الجمهوري الأمريكي الرئيس دونالد ترامب لفتحه الطريق أمام التوغل التركي وتخليه عن أكراد سوريا الذين كانوا حلفاء أوفياء للولايات المتحدة في قتال تنظيم الدولة الإسلامية بسوريا.

وكتبت وزارة الدفاع التركية على تويتر يوم الخميس تقول "أبطالنا من القوات الخاصة الذين يشاركون في عملية نبع السلام يواصلون التقدم شرقي الفرات".

* "فكرة سيئة"

قالت الإدارة الذاتية التي يقودها الأكراد في شمال سوريا إن سجنا يضم أخطر المجرمين من أكثر من 60 دولة" تعرض لقصف تركي، وإن الهجمات التركية على سجونها تهدد بحدوث "كارثة".

وتحتجز قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد الآلاف من مقاتلي الدولة الإسلامية وعشرات الآلاف من أقاربهم.

ولم يرد تعليق فوري من تركيا عن أوضاع السجون.

وأظهر مقطع مسجل بثته قناة (سي.إن.إن ترك) رافعة تزيح جزءا خرسانيا من الجدار الحدودي أثناء ليل الابعاء وقوات خاصة تتحرك في صف بمحاذاة الحاجز.

وقال صحفي من رويترز في بلدة أقجة قلعة التركية الحدودية إن حوالي 30 مركبة تحمل مقاتلين من المعارضة السورية والعديد من الشاحنات الصغيرة المزودة بأسلحة مضادة للطائرات كانت تتحرك على الجانب التركي من الحدود مع بلدة تل أبيض السورية.

ووصف ترامب الهجوم التركي بأنه "فكرة سيئة" وقال إنه لا يؤيده. وأضاف أنه يتوقع من تركيا حماية المدنيين والأقليات الدينية ومنع حدوث أزمة إنسانية، كما كانت قد وعدت.

وسيجتمع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الخميس لبحث الوضع في سوريا بناء على طلب الدول الأوروبية الخمس الأعضاء: بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وبولندا.

وأبلغت أنقرة مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة في رسالة اطلعت عليها رويترز بأن العملية العسكرية ستكون "متناسبة ومحسوبة ومسؤولة".

وقالت جامعة الدول العربية التي تضم 22 دولة إنها ستعقد اجتماعا طارئا يوم السبت.

وقالت روسيا إنها تعتزم الدفع من أجل فتح حوار بين الحكومتين السورية والتركية في أعقاب التوغل.

وأدانت إيطاليا الهجوم قائلة إنه "غير مقبول" وأضافت أن الأعمال العسكرية في السابق كانت دائما تقود للإرهاب.

ودعت بريطانيا لضبط النفس وحذرت من أن الخطوة التركية تهدد بتقويض القتال ضد المتشددين وقد تسبب معاناة إنسانية.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إنه تحدث مع مسؤولين أتراك "للتعبير عن خيبة أمل بريطانيا وقلقها حيال التوغل العسكري في شمال شرق سوريا وللمطالبة بضبط النفس".

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك