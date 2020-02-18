هذا المحتوى تم نشره يوم 18 فبراير, 2020 01:57 م

عربات عسكرية تركية وروسية تعود بعد دورية مشتركة في شمال شرق سوريا يوم 1 نوفمبر تشرين الثاني 2019. تصوير: كمال آصلان - رويترز

موسكو (رويترز) - قالت روسيا في وقت متأخر من مساء الاثنين إن تركيا استأنفت الدوريات المشتركة مع الجيش الروسي في شمال شرق سوريا بعد توقف دام أسبوعين بينما لا يزال هجوم قوات الحكومة السورية على منطقة إدلب يضغط على العلاقات بين موسكو وأنقرة.

كانت تركيا وروسيا قد بدأتا في تسيير دوريات مشتركة في سوريا قرب الحدود التركية في أكتوبر تشرين الأول. لكن القوات التركية توقفت عن المشاركة فيها في الثالث من فبراير شباط وفقا لما نقلته وكالة إنترفاكس للأنباء عن مسؤول في وزارة الدفاع الروسية.

وقال مصدر أمني تركي في السابع من فبراير شباط إن الدوريات المشتركة بين بلاده وموسكو تأجلت بسبب الأحوال الجوية. لكن توقف الدوريات المشتركة تزامن مع تصاعد التوتر بين البلدين بسبب التطورات في إدلب.

وقالت روسيا الأسبوع الماضي إن تركيا تستخف بالاتفاقات التي أبرمتها معها بشأن سوريا واتهمتها بالإخفاق في السيطرة على مسلحي المعارضة في إدلب الذين قالت إنهم يشنون هجمات على القوات السورية والروسية.

وتشن قوات الحكومة السورية المدعومة من روسيا هجوما على آخر معقل للمعارضة المسلحة في إدلب قرب الحدود التركية مما أجبر آلاف المدنيين على الفرار.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان "الدورية الروسية التركية المشتركة الأحدث تم تنفيذها" دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ويزور وفد تركي روسيا الثلاثاء وذلك في اليوم الثاني من محادثات يسعى من خلالها البلدان إلى تخطي خلافاتهما بشأن إدلب.

(تغطية صحفية توم بالمفورث - إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)

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