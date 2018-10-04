هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 04 أكتوبر, 2018 04:21 م 04 أكتوبر 2018 - آخر تحديث - 16:21

علم السعودية أعلى قنصليتها في اسطنبول في صورة التقطت يوم الخميس. تصوير: عثمان أورسال - رويترز.

أنقرة (رويترز) - قالت مصادر تركية يوم الخميس إن وزارة الخارجية التركية استدعت السفير السعودي للتشاور بشأن اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي بعد دخوله قنصلية المملكة في اسطنبول.

وأضافت أن الوزارة استدعت السفير السعودي يوم الأربعاء لاستيضاح مكان خاشقجي الذي يوجه انتقادات لسياسة السعودية الخارجية وحملتها على المعارضة والذي غادر السعودية العام الماضي قائلا إنه يخشى معاقبته على آرائه.

وقال أحد المصادر "استدعي السفير السعودي أمس إلى وزارة الخارجية ونوقشت قضية خاشقجي". وأضاف "تُبذل جهود لتوضيح المزاعم بشأن خاشقجي. نعتقد أنها ستأتي بنتيجة إيجابية".

وتابع "الاتصالات مستمرة منذ أمس بين تركيا والسعودية للتغلب على المشكلة الخاصة بخاشقجي".

وقالت خطيبة خاشقجي وصديق مقرب منه إنه اختفى بعد أن دخل القنصلية السعودية في اسطنبول.

وذكرت القنصلية في بيان يوم الأربعاء إن خاشقجي غادرها بعد قليل من دخولها يوم الثلاثاء.

وأضافت أنها تعمل مع السلطات التركية لكشف ظروف اختفائه.

ولم يتسن الحصول على تعليق من أي من مسؤولي السفارة السعودية في أنقرة يوم الخميس.

ولدى سؤال مسؤول في القنصلية بشأن استدعاء السفير أحال رويترز إلى البيان الذي أصدرته القنصلية يوم الاربعاء.

ويمكن أن يزيد اختفاء خاشقجي توتر العلاقات التركية السعودية.

وأيدت تركيا قطر في خلاف مع السعودية وحلفاء عرب لها، وأرسلت قوات إلى قطر بعد نشوب الخلاف العام الماضي.

وقال المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أروغان يوم الأربعاء إن تركيا تعتقد أن خاشقجي ما زال داخل القنصلية السعودية، وهو ما يدحض الرواية السعودية.

وتتجنب تركيا انتقاد السعودية علنا منذ توتر العلاقات بين البلدين.

(إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

رويترز