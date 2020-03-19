هذا المحتوى تم نشره يوم 19 مارس, 2020 09:55 م

اسطنبول (رويترز) - قالت وزارة الدفاع التركية يوم الخميس إن اثنين من جنودها قتلا في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا في هجوم صاروخي نفذته "بعض الجماعات الراديكالية".

وأضافت الوزارة أن جنديا آخر أصيب وأن قواتها فتحت النار على أهداف في المنطقة.

كانت تركيا، التي تدعم مسلحين يعارضون الرئيس السوري بشار الأسد، قد توصلت قبل أسبوعين لاتفاق مع روسيا لوقف إطلاق النار بعد اشتباكات استمرت عدة أشهر أدت إلى تشريد نحو مليون شخص في إدلب. وتدعم موسكو قوات الحكومة السورية.

والحادث هو الأول من نوعه الذي يُقتل فيه جنود أتراك في إدلب منذ تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي وقت سابق من يوم الخميس قالت وزارة الدفاع التركية إن أحد جنودها توفي إثر إصابته بأزمة قلبية في إدلب. وأضافت الوزارة أن الجندي كان يستعد لأداء مهامه الليلية مساء الأربعاء عندما تعرض لأزمة قلبية.

(تغطية صحفية علي كوتشوك جوتشمن - إعداد أحمد حسن للنشرة العربية - تحرير محمد محمدين)

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