هذا المحتوى تم نشره يوم 17 فبراير, 2020 02:16 ص

عمان/أنقرة (رويترز) - قالت وزارة الدفاع التركية في بيان إن هجوما بسيارة ملغومة نفذته وحدات حماية الشعب الكردية أودى بحياة شخصين وأصاب خمسة آخرين يوم الأحد بمدينة تل أبيض بشمال شرق سوريا قرب الحدود التركية.

كانت قوات مدعومة من تركيا طردت وحدات حماية الشعب الكردية السورية من تل أبيض في أكتوبر تشرين الأول الماضي. وشهدت المدينة سلسلة من الهجمات بسيارات ملغومة أسفرت عن مقتل عشرات المدنيين.

وقالت الوزارة "أُلقي القبض على مرتكب الهجوم حيا مع إرهابي آخر وصل إلى المنطقة بسيارة ملغومة لتنفيذ هجوم ثان".

وكانت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية قد نقلت عن مصادر أمنية في وقت سابق قولها إن الهجوم أسفر عن مقتل أربعة مدنيين.

وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب جماعة إرهابية على صلة بالمتمردين الأكراد على أراضيها. ولم يتسن على الفور الاتصال بهذه الجماعة للتعليق.

واتهمت المعارضة السورية الوحدات بتنفيذ الهجمات بهدف نشر الخوف في المناطق التي نجحت تركيا في بسط نفوذها فيها بمساعدة مسلحي المعارضة الذين تدعمهم وتسلحهم.

ويعتبر سكان المنطقة العرب الحكومة التركية مصدرا للحماية ويتهمون الفصائل الكردية السورية المسلحة بإجبار القبائل على الخروج من المنطقة الحدودية التي يزعمون أن الوحدات سعت لتغيير تركيبتها السكانية.

وتنفي الفصائل الكردية السورية المدعومة من الولايات المتحدة المزاعم وتقول إن تركيا لها أهداف توسعية.

(تغطية صحفية سليمان الخالدي من عمان وطوفان جمركجي من أنقرة - إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية)

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