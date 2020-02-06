هذا المحتوى تم نشره يوم 06 فبراير, 2020 10:22 ص

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو يتحدث خلال مؤتمر صحفي في روسيا يوم 13 يناير كانون الثاني 2020. صورة لرويترز حصلت عليها من ممثل عن وكالات أنباء.

أنقرة (رويترز) - قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو يوم الخميس إن أنقرة تتوقع من روسيا أن توقف هجمات الحكومة السورية في منطقة إدلب بشمال غرب البلاد على الفور مضيفا أن أنقرة بحاجة إلى العمل مع موسكو لحل المشكلات في المنطقة.

وهدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بطرد القوات الحكومية السورية في إدلب ما لم تنسحب من المنطقة بحلول نهاية الشهر، وذلك بعد هجوم شنته القوات السورية أسفر عن مقتل ثمانية عسكريين أتراك في إدلب يوم الاثنين.

وفي حديثه إلى الصحفيين في باكو، قال جاويش أوغلو في تعليقات بثها التلفزيون إن وفدا روسيا سيزور تركيا لبحث الوضع في إدلب وأضاف أن أردوغان قد يجتمع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد تلك المحادثات إذا لزم الأمر.

(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

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