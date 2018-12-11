تركيا تقول إنها تجري محادثات مع الأمم المتحدة بشأن التحقيق في مقتل خاشقجي

هذا المحتوى تم نشره يوم 11 ديسمبر, 2018 12:02 م

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو خلال مؤتمر صحفي في أنقرة يوم 22 نوفمبر تشرين الثاني 2018. (صورة لرويترز من وزارة الخارجية التركية).

اسطنبول (رويترز) - قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو يوم الثلاثاء إن تركيا تجري محادثات مع الأمم المتحدة فيما يتعلق بالتحقيق في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وكانت ميشيل باشليه مفوضة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قد قالت الأسبوع الماضي إن هناك حاجة لتحقيق دولي لتحديد المسؤول عن قتل خاشقجي داخل قنصلية السعودية في اسطنبول في الثاني من أكتوبر تشرين الأول.

وقال جاويش أوغلو في مؤتمر صحفي في أنقرة "بدأت المطالب بتحقيق دولي تتدفق، ونواصل الحديث مع الأمم المتحدة بشأن هذا الأمر".

وتابع "نأمل بحق ألا تكون هناك ضرورة لكل ذلك وأن تتعاون السعودية حتى يتم التوصل للمسؤولين".

(إعداد علا شوقي للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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